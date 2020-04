USA vil koronateste én million i måneden

NTB utenriks

Torsdag kunngjorde det amerikanske mattilsynet Food and Drug Administration (FDA) at hurtigtesten som tidligere er godkjent, vil kunne gjennomføres av folk selv med en bomullspinne i nesen, slik at helsepersonell ikke behøver være involvert. På pressekonferansen fredag sa president Donald Trump at 5,5 millioner slike tester skal sendes ut til delstater de kommende ukene. En stor utfordring vil være kapasitet, personell og utstyr til å analysere testene.

Ser på flere tester

På pressebrifingen sa doktor Deborah Birx, lederen for presidentens kriseteam, at de offentlige helsemyndighetene i arbeidsgruppen har sett på ulike tester som er tilgjengelige, inkludert antistoff- og serologitester. Birx oppfordrer delstatene til å gi innspill om hva de trenger.

– Vi jobber med delstatene for å få frigjort fullt potensial og gjennomføre opptil én million tester per måned, sier doktor Birx.

Det felles budskapet fra Birx og visepresident Mike Pence og doktor Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, er at det snart vil være tilstrekkelig testkapasitet i USA til å starte gradvis gjenåpning av samfunnet.

Mye er usikkert

Fauci poengterte at det er rimelig å tro at en person som har utviklet antistoffer mot viruset har hatt infeksjonen i kroppen og nå er beskyttet. Men han understreket at forskerne ikke er sikre på hvor lenge den beskyttelsen varer.

I Sør-Korea er det et økende antall tidligere smittede personer som virker som de har fått covid-19 igjen. Myndighetene i landet har meldt at minst 163 pasienter har testet positivt igjen for viruset etter først å ha blitt friskmeldt etter én sykdomsrunde.

– Vi er nødt til å være ydmyke og beskjedne og innrømme at vi ikke vet alt om covid-19, sier Fauci.

(©NTB)