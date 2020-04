Trump vil gjenoppta valgkampmøter

NTB utenriks

Trump sa på fredagens daglige pressebrifing at han ikke ønsker regler om å holde en viss fysisk avstand mellom folk på valgkamparrangementene. Slike møter pleier å trekke store folkemengder, og Trump ønsker ikke at de som kommer skal gå glipp av opplevelsen. Han måtte sette alle valgkampmøter, som han holder på store stadioner, på vent fra begynnelsen av mars på grunn av koronaepidemien.

Selv har han bare vært utenfor Washington én gang etter det. Men fredag sa han at han planlegger å reise til det amerikanske militærakademiet i New York i mai, og når han gjenopptar valgkampshowene sine, spår han at «de blir større enn noensinne».

