Trump langer ut mot Kina om dødstall

Det var på fredagens pressebrifing i Det hvite hus at presidenten fikk spørsmål om det kinesiske dødstallet, som er litt over 4.600.

Trump hadde akkurat hadde skrytt av at de amerikanske dødstallene var mye lavere enn de kunne ha vært, takket være ham, og at de kom til å bli mye lavere enn fryktet, også takket være myndighetenes innsats. USA har høyest covid-19-dødstall av alle land i verden, med mer enn 37.000 døde.

– Når jeg hører dette hver kveld tenker jeg, vi har ikke flest dødsfall i verden. Det må det være Kina som har. Det er et massivt land, og de har vært gjennom et kjempeproblem med dette. De må ha flest, konkluderte Trump.

– Det kom fra Kina

Kina rapporterte lørdag 27 nye smittetilfeller av koronavirus, opp fra 26 nye tilfeller fredag.

– Det er det det er. Det er triste greier, sa Trump om at han ikke tror Kina oppgir korrekte opplysninger.

– Det har skjedd mye rart. Det er mye gransking på gang. Alt jeg kan si er at uansett hva som skjedde, så kom det fra Kina og 184 land lider på grunn av det. Og det kom fra Kina.

Han stilte også seg selv spørsmål.

– Er jeg fornøyd med Kina? Nei, jeg er ikke fornøyd med Kina.

Ansvarsfraskrivelse

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden anklager Donald Trump for forsøk på å omskrive historien for ettertiden, slik at det skal se ut som presidenten reagerte annerledes på koronaviruset da det først dukket opp i USA enn han faktisk gjorde.

– Den ukomfortable sannheten er at Donald Trump lot amerikanere være eksponert og sårbare for denne pandemien, sa Biden i en ny video fredag.

– Han ignorerte advarslene fra helseeksperter og etterretningsbyråer, og stolte på de kinesiske lederne i stedet.

