NTB utenriks

Pengene skal hjelpe landbruket i USA gjennom krisen forårsaket av koronasituasjonen i landet.

Trump sa på fredagens pressekonferanse i Det hvite hus at regjeringen vil «igangsette et støtteprogram på 19 milliarder dollar for våre flotte bønder og gårdbrukere når de takler ringvirkningene av den globale pandemien».

(©NTB)