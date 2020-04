NTB utenriks

Cohen ble i desember 2018 dømt til tre års fengsel for blant annet svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger.

Han begynte soningen i et fengsel i New York i mai i fjor. Minst 14 innsatte og sju ansatte i fengsel har nå testet positivt for koronaviruset.

Fredag opplyste justismyndighetene at Cohen først skal settes i 14 dagers karantene før han overflyttes til sitt eget hjem, der han skal sone resten av straffen.

(©NTB)