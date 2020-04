New York-guvernør i tottene på Trump

NTB utenriks

Cuomo anklager også presidenten for å bry seg mer om store selskaper enn de hardest rammede gruppene i samfunnet.

New York-guvernøren har fram til nå klart å tøyle mye av kritikken mot Trump, men på fredag rant begeret over etter at Trump hadde sagt at «han (Cuomo) burde bruke mer tid på å gjøre noe og mindre på å klage». Trump hevdet også at New York, som er svært hardt rammet av koronapandemien, hadde krevd for mye hjelp som delstaten ikke hadde utnytte til fulle.

– Han burde komme seg opp av sengen og jobbe i stedet for å se på TV, sa Cuomo på en pressekonferanse.

– Det eneste han gjør, for å være ærlig, er å si at det er opp til delstatene å avgjøre når man skal åpne igjen, sa Coumo.

Guvernøren tilbakeviste også Trumps påstander om at delstaten ikke hadde tatt i bruk feltsykehus som de føderale myndighetene hadde fått satt opp, og sa at over 800 pasienter hadde blitt behandlet der allerede.

