Lovforslaget har ført til kraftige protester, men over 800.000 har skrevet under på et opprop til støtte for loven.

Abort i Polen er i dag kun tillatt når svangerskapet utgjør en trussel for mors liv eller helse, når det er et resultat av voldtekt eller incest, eller der det er alvorlig og uopprettelig skade eller uhelbredelig sykdom på fosteret.

Lovforslaget vil fjerne det tredje unntaket fra abortforbudet, som så å si alle aborter som utføres i Polen er hjemlet i.

