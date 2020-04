Europarådet med krass migrantkritikk av europeiske land

NTB utenriks

– Krisen kan ikke rettferdiggjøre at man med viten og vilje lar mennesker drukne, lar migranter som reddes, være strandet til havs i dagevis, eller returnere dem til Libya der de utsettes for grove brudd på menneskerettighetene, sier Mijatovic.

51 flyktninger og migranter, som var reddet i farvann som patruljeres av fartøy fra Malta, ble onsdag returnert til Libya.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) ble de 51 sendt rett til interneringssentre der de ifølge FN og menneskerettighetsorganisasjoner risikerer å bli ofre for tortur, seksuelle overgrep og menneskehandel.

Malta og Italia hevder at koronapandemien har gjort havnene til utrygge områder og forbyr derfor fartøy å sette i land flyktninger og migranter der.

140 mennesker som ble reddet i Middelhavet for mer enn ti dager siden, oppholder seg fortsatt om bord i det tyskregistrerte redningsfartøyet Alan Kurdi, som befinner seg utenfor Sicilia.

Italienske myndigheter sier at de 140 vil bli overført til et annet skip fredag, der de vil måtte oppholde seg til karantenetiden er over.

