– Vi kan ikke kaste bort tiden. WHOs eneste fokus er på å jobbe for å hjelpe alle til å redde liv og til å stanse covid-19-pandemien, skriver WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter onsdag ettermiddag.

Det var hans første uttalelse etter at USAs president Donald Trump tirsdag kveld sa at USA fryser finansieringen av WHO.

Senere onsdag skal WHO holde pressekonferanse.

