Trump stopper utbetalingene til WHO

NTB utenriks

Det sa presidenten på sin daglige pressekonferanse fra Det hvite hus tirsdag. Han pekte på at han var sterkt bekymret for hvorvidt USAs bevilgninger til FN-organisasjonen brukes på en best mulig måte.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, sa Trump og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

– De etterapet og offentlig støttet ideen om at det ikke var smitte mellom mennesker, trass i at det var bevis på det motsatte, fortsatte Trump.

Han gikk langt i å gi WHO skylden for omfanget av koronapandemien og hevder utallige liv og økonomiske ødeleggelse kunne vært spart dersom WHO hadde gjort jobben og sendt medisinske eksperter til Kina for å undersøke situasjonen.