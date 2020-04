NTB utenriks

Ifølge oversikten ble det registrert 2.407 koronarelaterte dødsfall i USA det siste døgnet. Det bringer dødstallet opp i 26.047, flere enn noe annet land i verden.

Økningen kommer etter at det de siste dagene er registrert en nedgang i antall døde. Søndag og mandag ble det registrert litt over 1.500 dødsfall per døgn.

Over 600.000 amerikanere har fått påvist covid-19-smitte. Hardest rammet er delstaten New York. Der døde 778 personer siste døgn.

(©NTB)