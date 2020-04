NTB utenriks

622.412 har testet positivt for koronaviruset i USA, som dermed står for nesten hvert tredje påviste smittetilfelle i verden.

Nesten halvparten av de 1.501 dødsfallene som er registrert det siste døgnet, har funnet sted i delstaten New York der over 200.000 har fått påvist smitte.

Mens det i hele USA har vært 8,3 dødsfall per 100.000 innbyggere, har det vært 59,1 dødsfall per 100.000 innbyggere i New York. Dette er langt flere enn både i Italia og Spania.

(©NTB)