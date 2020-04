Danske barn tilbake på skolebenken mens smittetrykket avtar

NTB utenriks

De siste ukene har koronautbruddet i Danmark bremset kraftig opp. Det som blant fagfolk kalles smittetrykk – eller reproduksjonstall – har falt fra 2,4 i begynnelsen av epidemien til 0,6.

Tallet viser til hvor mange personer en smittet person overfører smitten til. Når smittetrykket er under 1,0, vil epidemien over tid bli mindre og mindre, ifølge ekspertene, som likevel ikke kan utelukke en ny smittebølge hvis folk ikke lenger følger anbefalinger om sosial distanse og håndhygiene.

Ingen gjensynsklem

Reduksjonen i smittetrykket har skjedd mens store deler av Danmark har vært stengt ned. Men onsdag startet den gradvise gjenåpningen som statsminister Mette Frederiksen varslet før påske, noe som blant annet betyr at barnehagene og skolene gjenåpnes.

Fortsatt må barn fra sjette klasse og oppover vente til 10. mai, og de som er tilbake, må belage seg på å tilbringe langt mer tid ute enn tidligere. I tillegg må de holde mer avstand til hverandre og vaske hendene oftere.

Frederiksen selv tok onsdag turen til Lykkebo skole i Valby i København.

– Jeg er mektig imponert. Barna er kjempeglade for å se vennene sine igjen, sier hun til TV 2 News.

– Flere av barna fortalte at det var vanskelig å ikke gi de beste vennene en klem i bare gjensynsglede. Det forstår jeg godt, skriver Frederiksen på Facebook etter besøket.

Den sosialdemokratiske regjeringen besluttet å stenge ned store deler av landet 11. mars som følge av koronapandemien. Før påske varslet Frederiksen en forsiktig gjenåpning hvis smittetallene fortsatte å gå riktig vei.

Ikke involvert

Men opposisjonen mener at den i mye større grad burde vært involvert i hvordan gjenåpningen skal foregå, noe som har ført til skarp kritikk fra blant annet Venstre.

– Regjeringen har stengt ned landet uten en konkret plan for hvordan det skal åpnes igjen. I dag er det pasientene som må betale prisen, skriver Venstres leder Jakob Elleman-Jensen på Twitter. Han vil at flere helseinstitusjoner skal få åpne igjen.

Ifølge Politiken ønsker flere partier at den første fasen i gjenåpningen også skal gjelde frisører, domstoler og såkalte etterskoler, et internatskoletilbud for tenåringer. Næringslivsorganisasjonen Dansk Erhverv vil dessuten at flere butikker og storsentre skal kunne holde åpent igjen.

Tirsdag varslet Frederiksen at hun vil gjenåpne mer enn hva hun først har varslet, men hva det dreier seg om, er fortsatt uklart. De andre partiene har fått komme med innspill og ønsker, og nå vurderes det hva som skal med i neste omgang, både med hensyn til økonomien og smittefaren, melder Ritzau.

Andre fase

Etter planen skal den andre fasen i gjenåpningen innledes 10. mai. Da er det meningen at restauranter, barer, frisører, massører, storsentre, idrettsforeninger, biblioteker og kirker skal kunne gjenåpne.

Også hjemmekontor for offentlig ansatte skal gjelde fram til 10. mai, mens private virksomheter allerede nå kan la folk komme tilbake på arbeidsplassen, såframt det er helsemessig forsvarlig.

Grensene til Danmark forblir stengt, og det kommer fortsatt til å være forbudt å samles mer enn ti personer. I tillegg er alle større offentlige arrangementer, blant annet musikkfestivaler, avlyst til og med august.

