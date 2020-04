Britiske bønder flyr inn rumenske landbruksarbeidere

NTB utenriks

En gruppe rumenske landbruksarbeidere skal etter planen lande på Stansted-flyplassen i London torsdag. Ifølge BBC skal det i løpet av de neste dagene komme flere fly med sesongarbeidere.

EU besluttet i mars å stenge grensene for personer som ikke er fra EU eller tilsluttet Efta, men det ble gjort flere unntak.

Norge og Tyskland er blant landene som har gjort unntak for innreiseforbud for å sikre at landbruket får nødvendig arbeidskraft. Til tross for at grensene er stengt, landet det tidligere i april 90 sesongarbeidere fra Romania på Torp lufthavn.

