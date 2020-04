Væpnede menn skal ha bordet skip i Hormuzstredet

NTB utenriks

United Kingdom Maritime Trade Organization opplyste tirsdag at fartøyet angivelig ble bordet mens det lå for anker. Senere samme kveld opplyser organisasjonen at «skipet nå er blitt løslatt».

Det bekreftes av etterretningsselskapet Dryad Global, som har identifisert skipet som et Hongkong-registrert tankskip på vei til Saudi-Arabia med kinesisk mannskap.

Det er fortsatt uklart hva som skjedde og hvem som sto bak, og verken iranske tjenestemenn eller den amerikanske marinens styrke i regionen har kommentert saken.