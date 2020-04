Kinas handel tynges av pandemien

NTB utenriks

I mars begynte næringslivet å vende tilbake til hverdagen etter at eksporten falt til sammen 17,2 prosent i de to foregående månedene. Importen i årets to første måneder falt 4 prosent.

Fallet i mars var imidlertid mindre enn det økonomer som Bloomberg har snakket med, hadde sett for seg. Deres prognose gikk ut på en nedgang på minst 10 prosent, både på eksport og import.

Ingen bedring i sikte

Kinas handelsoverskudd med USA, noe som har vært et nøkkelpunkt i handelskrigen mellom verdens to største økonomier, krympet med 25,3 prosent i mars sammenlignet med mars i fjor. Tollvesenets talsmann Li Kuiwen påpeker at Kina tidligere i år økte importen av soyabønner og svinekjøtt fra USA.

Tirsdagens tall fra tollmyndighetene viser at pandemien demper utsiktene for noen snarlig bedring. Det skyldes at pandemien har festet grepet rundt Kinas handelspartnere.

– Vi bemerker at den globale covid-19-spredningen akselererer fortsatt, noe som gir stor påvirkning på verdens økonomiske utvikling, sier Li.

Ny bølge

Kina stålsetter seg for en ny bølge som kan påvirke landets eksport når markedene i Europa og USA nå i økende grad blir påvirket av virusutbruddet.

– Det verste gjenstår for Kinas eksportsektor, advarer Julian Evans-Pritchard i Capital Economics.

Fredag skal Kina legge fram kvartalstall. Analytikere ser da for seg den første sammentrekningen i landets økonomi siden 1976.

(©NTB)