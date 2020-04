NTB utenriks

Mesteparten av Indias befolkning på 1,3 milliarder må dermed fortsette å holde seg innendørs i tre uker til. Enkelte restriksjoner vil opphøre i lite rammede områder 20. april for å hjelpe fattige som er avhengige av å tjene penger for å få hjulene til å gå rundt.

Under 10.000 indere har så langt fått påvist koronasmitte, og 331 er døde. India er imidlertid blant landene i verden som har testet færrest for smitte i forhold til folketallet, og mørketallene antas derfor for å være store.

