Full ordkrig mellom Cuomo og Trump

– Vi har ikke konge i dette landet. Vi ønsket ingen konge, så vi har en grunnlov, og vi velger en president, sa Cuomo tirsdag.

Kommentarene var myntet på Trump, som dagen før hevdet å ha «total autoritet» som president til å avgjøre når USA skal gjenåpne etter koronapandemien.

Guvernører fra begge partier gikk straks ut mot presidenten og understreket at det er de som i henhold til grunnloven har ansvaret for folkehelsen og sikkerheten i sine respektive delstater, og som derfor bestemmer når det er trygt å oppheve tiltak som er innført.

Sakte og intelligent

New York er den hardest rammede delstaten, og demokraten Cuomo har gjort det klart at man må trå varsomt og åpne samfunnet opp gradvis for å hindre at smittespredningen igjen skyter fart.

– Vi kommer ikke bare til å skru på bryteren slik at alle kan komme ut av husene sine, sette seg i bilene sine, vinke og klemme hverandre, og økonomien kan starte opp igjen, sa han mandag.

– Det må gjøres forsiktig, sakte og intelligent, understreket Cuomo.

Rasende Trump

Trump har høstet sterk kritikk for sin håndtering av koronakrisen og misliker å bli motsagt av Cuomo og andre.

Under sin daglige pressekonferanse mandag skjelte han ut kritikere og medier og la fram det han hevdet var beviser for at hans egen håndtering av krisen har vært god.

– Alt vi gjorde, var riktig, sa Trump, som blant annet anklager storavisen The New York Times for «total falskhet».

Mytteri

Tirsdag gikk presidenten også hardt ut mot New Yorks guvernør på Twitter og anklaget indirekte ham og andre guvernører for mytteri.

– Cuomo har ringt daglig, hver eneste time, og tigget om alt, selv om mesteparten burde ha vært delstatens ansvar, som nye sykehus, senger, pustemaskiner og lignende. Jeg ordnet alt, både for ham og for alle andre, og nå virker det som om han ønsker uavhengighet. Det kommer ikke til å skje, tvitret Trump.

I USA har over 25.000 koronasmittede mistet livet, og nesten 11.000 av dødsfallene har skjedd i delstaten New York, som også har en tredel av de over 600.000 påviste smittetilfellene på landsbasis.

