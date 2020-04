42 døde på samme sykehjem i USA

NTB utenriks

Minst 127 av i alt 163 beboere på Canterbury Rehabilitation Center i Henrico har testet positivt for viruset, melder Reuters.

Også minst 35 av de ansatte har testet positivt, og flere ansatte nekter å møte på jobb av frykt for å bli smittet. Det er i tillegg alvorlig mangel på smittevernsutstyr som masker og frakker på sykehjemmet.

Senterets direktør sier for dårlig offentlig støtte er en hovedårsak til at det går så galt. Det er for få private rom så beboere må bo tett sammen, og kronisk mangel på personell.

(©NTB)