Det er en liten økning fra dagen før, men betydelig lavere enn lørdag. Siden søndag er det påvist 3.153 nye smittetilfeller, og det totale bekreftede smittetallet er nå 159.516.

Tilstanden for 3.260 covid-19-pasienter betegnes som alvorlig eller kritisk.

Italia meldte søndag om 413 nye dødsfall knyttet til koronaepidemien, det laveste antallet på over tre uker. Det gir håp om at den verste fasen er over i landet, som så langt er det hardest rammede i Europa.

