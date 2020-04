Oljeprisene opp etter Opec-avtale om produksjonskutt

NTB utenriks

Den bredere S&P 500-indeksen åpnet helt innledningsvis ned 1,54 prosent etter nyheten om at Opec-enigheten om produksjonskutt for olje ikke nådde nivået som var håpet, men så snudde handelen.

Mandag ble et fat amerikansk WTI-olje handlet for 24,52 dollar, opp 7,7 prosent på børsene i Asia, mens et fat nordsjøolje gikk for 33,08 dollar fatet, opp 5 prosent.

Opec-medlemmene og gruppens samarbeidsland ble enige om kutt i oljeproduksjonen i et videomøte søndag. I en pressemelding etter møtet heter det at kuttet blir på 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai og til og med juni, noe som ville vært regnet som solid jafs i produksjonen før det nye koronaviruset påvirket oljeforbruket i verden.

Utsettelse

Kuttet tilsvarer det som var omkring en tidel av den globale forsyningen i tiden før koronapandemien rammet og lammet verdensøkonomien.

– Dette er i det minste en midlertidig lettelse for energinæringen og den globale økonomien. Denne industrien er for stor til la stoppe opp og alliansen tok ansvar med denne avtale, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy.

– Selv om kuttene er mindre enn markedet trengte og bare utsetter problemene som følger med oppbygging av lagerbeholdning, er det verste unngått – for nå, sier han.

Prat på privaten

Generalsekretær i Opec Mohammad Barkindo betegner avtalen og kuttet som historisk.

Også president Donald Trump var svært fornøyd.

– Dette vil spare hundretusenvis av energijobber i USA. Jeg vil takke og gratulere president Putin fra Russia og kong Salman av Saudi-Arabia, skrev han på Twitter.

De tre skal ha hatt en separat prat utenom videomøtet, om olje og annet, bekrefter Kreml.

(©NTB)