Frankrike forlenger portforbudet i fire uker

NTB utenriks

– Håpet er i ferd med å vende tilbake, sa Macron i sin tale til nasjonen mandag kveld.

Presidenten kunngjorde en gradvis åpning etter 11. mai – forutsatt at koronautbruddet i Frankrike har avtatt, og at folk fortsetter å respektere reglene og å vise ansvar.

Den siste oversikten fra helsedepartementet viste samme kveld at antallet koronarelaterte dødsfall nærmer seg 15.000 i landet. Men de daglige dødstallene er ikke så høye som de var for en uke siden, tallet på intensivpasienter faller, og franske helsemyndigheter mener landet nå har nådd et «platå» i epidemien.

Tester og masker

De strenge restriksjonene med tilnærmet portforbud over hele Frankrike ble innført 17. mars. Det innebærer blant annet at folk bare får lov til å tilbringe én time utendørs daglig, og ikke lenger enn 1 kilometer fra hjemmet.

– 11. mai vil markere begynnelsen på en ny fase. Det vil være gradvis, og reglene kan tilpasses i tråd med våre resultater, sa presidenten.

Skoler og barnehager vil kunne begynne gjenåpningen om fire uker, men restauranter og kafeer vil forbli stengt.

Innen den tid bør Frankrike både kunne være i stand til å teste alle som viser symptomer på covid-19, og å sørge for at alle innbyggere har ansiktsmasker, mener Macron.

Ikke godt nok forberedt

Presidenten takket alle dem som har respektert reglene. Samtidig uttrykte han medfølelse med dem som må tilbringe sine liv i små leiligheter.

Presidenten erkjente dessuten at Frankrike «i likhet med alle andre land i verden» ikke var tilstrekkelig forberedt på et epidemi av et slikt omfang.

– Vi manglet frakker og hansker, og vi var ikke i stand til å dele ut så mange masker som vi skulle ønske, sa Macron.

For femte dagen på rad har tallet på intensivpasienter gått ned. 6.821 alvorlig syke pasienter fikk mandag intensivbehandling, 24 færre enn dagen før.

Det siste døgnet er det rapportert om ytterligere 574 koronarelaterte dødsfall i Frankrike. 335 av de siste dødsfallene skjedde på sykehus, opp fra 315 dagen før, ifølge helsedepartementets siste oversikt. 239 av de siste dødsfallene har skjedd ved franske pleiehjem.