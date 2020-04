Ecuadors president halverer lønna til regjeringen

NTB utenriks

Moreno kunngjorde avgjørelsen på Twitter søndag, 1. påskedag.

– Jeg har ordnet det slik at månedslønnen til president, visepresident, ministre og viseminister reduseres med 50 prosent, skriver Moreno, som også vil kutte lønningene tilsvarende for alle stillinger tilknyttet nasjonalforsamlingen og for offentlig ansatte.

Lønnsreduksjonene kommer i kjølvannet av kritikk fra de folkevalgte i Ecuador etter at Moreno lanserte planer om å øke skatten for å styrke økonomien.

Virusutbruddet har overveldet helsevesenet i landet, især i landets største by Guayaquil, der personer som har dødd av covid-19, har blitt liggende i hjemmene sine eller i gatene i timevis før de har blitt fjernet.

