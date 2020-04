NTB utenriks

Innreiseforbudet gjelder både EU-borgere og borgere fra andre land.

Ifølge dansk politi anses ikke besøk hos ektefeller for et aktverdig formål under koronautbruddet.

Danmark stengte grensen 14. mars som ett av de første landene i Europa. Siden da har kun utlendinger med et aktverdig formål i landet fått komme inn. Et slikt formål kan være arbeid, det at man bor i Danmark, skal besøke syke slektninger eller at man skal levere varer.

(©NTB)