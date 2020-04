Millioner uten vann i koronatruet Libya

NTB utenriks

Khalifa Haftars styrker har trappet opp beleiringen av hovedstaden Tripoli, som opprørsgeneralen i over ett år har forsøkt å erobre fra landets FN-støttede regjering.

I og rundt hovedstaden Tripoli er 2 millioner libyere, blant dem 600.000 barn, rammet av kutt i vannforsyningen, ifølge FN. En milits får skylden.

– Slike individuelle handlinger for å straffe millioner av uskyldige mennesker kollektivt, er avskyelig og må stanse umiddelbart, sa FNs nødhjelpskoordinator Yacoub El Hillo i en uttalelse fredag.

I møte med trusselen fra koronapandemien er tilgang til vann og elektrisitet mer livsviktig enn noen gang, påpeker han. Offisielt har Libya bare påvist 25 smittetilfeller og et dødsfall.

Krigsskadde fyller sykehus

Frykten er at viruset vil forverre lidelsene for familier som fra før sliter med å få tilgang til alt fra husly, mat, vann og helsehjelp, påpeke Den internasjonale Røde Kors-komiteen ICRC.

– Klinikker og sykehus er overveldet av krigsskadde og pasienter med kroniske sykdommer, så deres evne til å ta imot covid-19-pasienter er begrenset, sier Willem de Jonge, sjefen for ICRCs nødhjelpsoperasjoner i Libya i en pressemelding søndag.

Helsevesenet i Libya slet før koronautbruddet, og helsepersonell som trenger nødvendig opplæring i smitteverntiltak i møte med koronapandemien, blir ifølge de Jonge stadig kalt tilbake til fronten for å hjelpe sårede.

Vannstrøm stanset

Covid-19 kommer på toppen av flere år med konflikt i et Libya som har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Libyas kystbyer får vann fra Den store kunstige elva, et enormt nettverk bygget under Gaddafi. Verdens største system for transport av drikkevann bringer vann fra akvifere sør i landet til byer langs middelhavskysten.

Vannstrømmen er nå avbrutt av medlemmer av en væpnet gruppe i Shwerif, som ligger 350 kilometer sørøst for Tripoli og kontrolleres av styrker som kjemper for opprørsgeneral Haftar.

Vann som våpen

Militsen har en rekke ganger tidligere kuttet vanntilførselen til Tripoli, og de krever nå at familiemedlemmer som er fengslet i hovedstaden, slippes fri.

– Alle meklingsforsøk så langt ser ikke ut til å ha gitt noen løsning på striden. Millioner av libyere er fortsatt uten vann, sier Hillo.

– Vann skal aldri brukes som et pressmiddel, ei heller som et våpen i krig, sier FNs nødhjelpskoordinator.

På tross av internasjonale oppfordringer om en våpenhvile, har kampene blitt trappet opp i Tripoli. Stadig flere tvinges til å flykte, og flere forteller til ICRC at de ikke har noe annet valg enn å vende tilbake til sine hjem nær frontlinjen. Det er fordi de frykter at de vil ta med seg viruset inn i hjemmene til eldre foreldre eller familiemedlemmer.

«Ufattelige valg»

– Dette understreker hva slags ufattelige valg noen mennesker nå tvinges til å ta, mens de sliter med å avgjøre hvorvidt artilleri og luftangrep utgjør en større trussel mot deres liv enn covid-19, sier Maria Carolina ved et ICRC-kontor i Tripoli.

Mens portforbud og stengte grenser er viktige smitteverntiltak, skaper de nye utfordringer for dem som leverer mat, medisiner og annen livsviktig hjelp.

– Myndigheter må sikre at leveransene av nødhjelp tilrettelegges, samtidig som de opprettholder forebyggende tiltak som fysisk distanse, hvis ikke vil de som er avhengig av hjelpen, lide voldsomt, sier Jonge.

(©NTB)