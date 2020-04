Johnson: Storbritannias helsevesen er drevet av kjærlighet

NTB utenriks

Johnson ble første påskedag skrevet ut av sykehus, og samme dag la han ut en fem minutter lang videohilsen på Twitter. Der slo han fast at det offentlig finansierte helsevesenet NHS berget livet hans under det ukelange oppholdet på St. Thomas Hospital i London.

– Selv om vi hver dag sørger over de mange som er tatt fra oss, og selv om kampen på ingen måte er over, gjør vi framgang i dette ufattelige nasjonale slaget mot koronaviruset. En kamp vi aldri valgte å ta, mot en fiende som vi fortsatt ikke helt forstår, sier Johnson.

Første påskedag passerte tallet på koronarelaterte dødsfall i Storbritannia 10.600. Over 84.000 har fått påvist smitte.

Takket sykepleiere

55-åringen mener det gjøres framgang i koronakampen takket være det britiske folk.

– De har dannet et menneskelig skjold rundt landets største nasjonale ressurs – NHS, sa statsministeren.

Johnson ble innlagt ti dager etter at han testet positivt for koronaviruset, og utenriksminister Dominic Raab har siden vært vikar.

Statsministeren takker og roser leger og sykepleiere, og alle andre sykehusansatte, fra kokker til renholdspersonale, for at de fortsetter å gå på jobb og å utsette seg selv for fare.

Spår seier

Under det sju dager lange oppholdet på St. Thomas Hospital i London så Johnson selv presset som helsevesenet var under. Han tilbrakte tre netter på intensivavdelingen.

Johnson ramset opp flere navn på ansatte der som han vil stå i takknemlighetsgjeld til resten av livet. Han trakk spesielt fram to utenlandske sykepleiere som sto ved senga hans i to døgn da «det kunne gått begge veier» – Jenny fra New Zealand og Luis fra Portugal.

– Grunnen til at kroppen min til slutt begynte å få nok oksygen, var at for hvert sekund gjennom natta, så fulgte de med, de overveide og passet på og gjorde de inngrepene jeg trengte, sa han.

Andre NHS-ansatte over hele Storbritannia gjør den samme gode jobben, tilføyer statsministeren.

– Det er derfor vi kommer til å beseire koronaviruset, og det kommer vi til å gjøre sammen, sa Johnson

«Bankende hjerte»

– Vi kommer til å vinne fordi vårt NHS er dette landets bankende hjerte. Det er det beste i landet, det er uovervinnelig, og det er drevet av kjærlighet, sa Johnson og avsluttet med å be folk huske å følge reglene for sosial distanse.

– Bli hjemme, beskytt NHS og redd liv. Takk og god påske, sa statsministeren.

Johnson vender ikke tilbake på jobb i Downing Street med det første. I stedet skal han fortsette sin rekonvalesens på statsministerens landsted Chequers.

Storbritannia har siden 23. mars vært underlagt strenge restriksjoner, som ventes å bli forlenget. Johnson har tidligere fått kritikk for å ha vært sein med å innføre strenge tiltak i kampen mot viruset.

De siste dagene har den britiske regjeringen fått gjennomgå for mangelen på smittevernutstyr for sykehusansatte etter meldinger om at enkelte sykepleiere måtte bruke søppelsekker for å beskytte seg selv. Helseminister Matt Hancock opplyste lørdag at 19 koronasmittede helsearbeidere har mistet livet etter å ha kjempet i frontlinjen mot viruset.

Takknemlig forlovede

Også Johnsons gravide forlovede, Carrie Symonds, takker sykehuset og resten av NHS i flere Twitter-meldinger søndag.

– Det var stunder den siste uka som var veldig mørke. Jeg føler med alle som er i lignende situasjoner og som bekymrer seg for sine kjære.

– Jeg kommer aldri noensinne til å betale dere tilbake, og jeg vil aldri slutte å takke dere, skriver Symonds og legger til at hun nå føler seg utrolig heldig.