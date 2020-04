Japans helsevesen presset til ytterpunktet

NTB utenriks

To japanske foreninger for akuttmedisin har utstedt en felles erklæring der de advarer om at akuttjenesten er i ferd med å bryte sammen, noe som igjen kan føre til at hele helsevesenet bryter sammen.

I uttalelsen skriver de at mange sykehus avviser personer som kommer med ambulanse, blant dem er flere rammet av slag, hjerteinfarkt og ytre skader.

Foreningene skriver også at helsevesenet er i ferd med å gå tom for hansker og ansiktsmasker.

Det er registrert nesten 7.000 smittetilfeller i Japan og om lag 100 koronarelaterte dødsfall.

