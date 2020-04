Iran letter på koronarestriksjoner etter en kort nedstengning

NTB utenriks

Iran er det landet i Midtøsten som er hardest rammet av koronapandemien.

Søndag meldte landets myndigheter at det er registrert 117 nye dødsfall som følge av koronaviruset, noe som betyr at det offisielle dødstallet har steget til 4.474.

En talsmann for helsedepartementet sier også at det er registrert 1.657 nye smittetilfeller. Dermed er tallet oppe i 71.686. For nesten 4.000 av dem som smittet, er tilstanden kritisk.

Iranske myndigheter lot lørdag små forretninger som ligger utenfor hovedstaden Teheran, holde åpent igjen, mens forretninger i Teheran må vente til 18. april. Også offentlige kontorer utenfor hovedstaden fikk lov til å gjenåpne lørdag. En tredel av de ansatte arbeider fortsatt hjemmefra.

(©NTB)