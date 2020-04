Gantz får ikke mer tid til å danne regjering

NTB utenriks

Dermed går fristen for regjeringsprosjektet hans ut ved midnatt mandag.

Valget ble holdt 2. mars, det tredje på mindre enn et år.

For nesten fire uker siden fikk Gantz i oppdrag å danne regjering av Israels president Reuven Rivlin.

Han leder opposisjonspartiet Blått og hvitt, men har så langt ikke greid å forhandle fram noen felles regjeringsplattform verken med de andre opposisjonspartiene eller med Likud, som ledes av fungerende statsminister Benjamin Netanyahu.

I en uttalelse fra Blått og hvitt lørdag het det at partiet har bedt om en to ukers utsettelse av fristen for å få på plass en regjering sammen med Netanyahu. Partiet peker på at behovet for mer tid skyldes krisen forårsaket av koronaviruspandemien.

