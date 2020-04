Fauci tror USA kan gjenåpnes gradvis fra mai

NTB utenriks

I et intervju med CNN første påskedag avviser Fauci å sette noen dato for gjenåpningen av landets økonomi. Han understreker at det uansett vil måtte skje i etapper, ettersom situasjonen varierer i ulike deler av USA.

– Man må sørge for at ingenting gjøres forhastet og ubesindig, samtidig som at man tar hensyn til behovet for å forsøke å få ting tilbake til normalen, sier Fauci, som er direktør for USAs National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Som president Donald Trumps fremste virusekspert presset Fauci lenge på i kulissene for å sørge for at det ble iverksatt strengere smitteverntiltak i møte med koronapandemien.

Trump har ikke lagt skjul på at han vil starte opp igjen næringslivet snarest mulig. For få uker siden varslet han at økonomien ville være i gang igjen innen første påskedag, men han har siden sagt at han vil lytte til ekspertenes råd.

Trump står i en skvis mellom rådene fra folkehelseeksperter og press fra næringslivet og politiske allierte som vil ha en snarlig retur til «business as usual».

Over 21.000 koronasmittede har dødd i USA, som onsdag passerte Italia på listen over land med flest dødsfall. Over 535.000 har testet positivt for viruset i USA

(©NTB)