NTB utenriks

Planene ble kunngjort lørdag. Sørkoreanske myndigheter sier strengere regler er nødvendig fordi noen av de 57.000 som har fått ordre om å holde seg hjemme, har lurt seg ut ved å etterlate telefonen med sporingsapp.

Dermed vurderes nå elektroniske armbånd som et alternativ for å holde folk under oppsyn.

Planer om utstrakt bruk av slike armbånd er lagt bort etter at aktivister og jurister har satt spørsmålstegn ved følgene en slik praksis vil ha for personvernet.

(©NTB)