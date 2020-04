India forlenger nedstengning

NTB utenriks

De nåværende restriksjonene utløper tirsdag. Da har de vart i tre uker. Deretter skal de vare i minst to uker til. Nedstengningen innebærer at innbyggerne må holde seg hjemme

Lørdag opplyste New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal at nedstengningen blir forlenget. Han sa også at India har et bedre utgangspunkt til å takle koronakrisen enn mange andre utviklingsland fordi landet startet nedstengningen så tidlig, ifølge Reuters.

– Hvis vi slutter nå, vil alt vi har tjent, gå tapt, skriver han på Twitter.

7.447 personer var lørdag registrert smittet av koronaviruset i India, mens 239 personer er døde.

Modi har vært under hardt press fra dem som vil at samfunnet fortsetter å være stengt for å hindre smittespredning. Men restriksjonene har samtidig ført til at millioner av fattige migrantarbeidere har mistet sitt arbeid. Mange av dem har nå forlatt storbyene for å ta seg hjem til landsbyene sine.

Nedstengningen betyr at alt ikke kritisk arbeid er satt på vent, og mesteparten av befolkningen må holde seg hjemme.

