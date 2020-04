Polen ber Russland utlevere flyvrak fra Smolensk-styrten

NTB utenriks

Det polske utenriksdepartementet sendte en formell henvendelse om dette til den russiske ambassaden i Warszawa fredag, på tiårsdagen for ulykken.

– Det er ingenting i folkeretten som tilsier at Russland har rett til å holde på polsk eiendom, skriver utenriksdepartementet på Twitter.

Polens president Lech Kaczynski og hans kone Maria, landets sentralbanksjef, flere sentrale politikere og en rekke militære topper var blant de 96 som omkom da det polske flyet styrtet i et skogholt utenfor den russiske byen Smolensk 10. april 2010.

Den polske delegasjonen var på vei til Russland for å markere 70-årsdagen for massakren på rundt 22.000 polakker i Katyn under annen verdenskrig.

Ettersom flyet styrtet i Russland, er det russiske myndigheter som har etterforsket ulykken.

