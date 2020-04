Enighet om kutt i oljeproduksjonen avhenger av Mexico

NTB utenriks

Forslaget går ut på å kutte i oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag fram til juli. Deretter opprettholdes et kutt på 8 millioner fat per dag ut resten av året. Fra 2021 vil produksjonsreduksjonen være på 6 millioner fat olje per dag og vare de neste 16 månedene. Det bekreftet Opec fredag morgen.

Samtidig var det klart at møtet mellom Opec og andre oljeproduserende land og som startet torsdag, ikke endte med at man kunne fatte noen endelig beslutning.

– Alle Opec-landene og alle andre oljeproduserende land som er med på samarbeidserklæringen, er enig, med unntak av Mexico. Som resultat av det, er avtalen betinget av Mexicos samtykke, heter det i en uttalelse fra Opec.

Skylder på Mexico

Opec-medlemmene Saudi-Arabia og Kuwait legger skylden på Mexico.

– Da møtet var slutt klokken 3, brøt Mexico opp enigheten om at alle skal bidra til å redusere oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag, uttalte Kuwaits oljeminister Khaled al-Fadhel etter møtet, uten å utdype videre.

Avtalen er avhengig av Mexico, uttalte Saudi-Arabias oljeminister Abdulaziz bin Salman til saudiarabisk fjernsyn.

Mexico hadde fram til fredag formiddag ikke sendt ut noen uttalelse etter videomøtet, men landets oljeminister Rocio Nahle skrev på Twitter på omtrent samme tidspunkt som møtet ble avsluttet, at Mexico foreslår å kutte landets egen produksjon med 100.000 fat hver dag de neste to månedene.

Mexico produserte i mars 1,7 millioner fat olje per dag.

10 prosent

Målet med forhandlingene var å redusere den daglige produksjonen for å få oljeprisen opp under koronakrisen.

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, forhandlet først om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen, men greide ikke å enes om dette.

10 millioner fat om dagen utgjør om lag 10 prosent av det globale oljetilbudet.

I tillegg er det ventet at andre oljeproduserende land utenfor Opec-samarbeidet, blant dem Norge, vil bidra med å kutte omtrent 5 millioner fat.

Norge skal ha deltatt som observatør under videomøtet, melder Reuters. Norge, som står for om lag 2 prosent av den globale oljeproduksjonen, skal ha tilbudt seg å gjennomføre ensidige kutt i produksjonen under virusutbruddet dersom de store landene kom til enighet om en avtale.

Russland

Oljepriskrig mellom Russland og Saudi-Arabia har sendt oljeprisene dramatisk ned. På toppen av det hele har koronaviruspandemien utløst svekket etterspørsel verden rundt.

Opecs generalsekretær Mohammed Barkindo sa i talen da møtet startet onsdag at organisasjonens prognose tilsier en svekket etterspørsel etter olje for inneværende år på 6,8 millioner fat daglig.

I andre kvartal ventes etterspørselen å falle mer, kanskje så mye som 12 millioner fat per dag, uttalte han.

Russland går med på å kutte landets produksjon med 1,8 millioner fat per dag hvis avtalen som nå ligger på bordet, blir vedtatt, meldte det russiske nyhetsbyrået Interfax fredag.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass viser også til at avtalen avhenger av kun ett land – Mexico.

– Avtalen er i boks, men enigheten er betinget. Jeg tror vi vil klare å få Mexicos enighet under G20-samtalene fredag, sier en kilde med kjennskap til forhandlingene til Tass.

G20-landenes energiministre møtes via videolink for å diskutere oljeproduksjon og koronapandemi senere fredag. Saudi-Arabia er vert for møtet.