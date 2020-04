Sør-Korea: Friskmeldte får påvist viruset på nytt

NTB utenriks

Sørkoreanske myndigheter har vært tilbakeholdne med å diskutere muligheten for at folk kan bli smittet med viruset på nytt etter å ha blitt friskmeldt.

Men torsdag opplyste Jeong Eun-kyeong, leder for det statlige Korean Centers for Disease Control and Prevention (KCDC), at helsemyndighetene har igangsatt testing av virus- og serumprøver for å slå fast hvorvidt pasienter som har testet positivt på nytt, kan være i stand til å overføre viruset til andre, og om hvorvidt de har utviklet antistoffer.

(©NTB)