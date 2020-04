NTB utenriks

Til sammen har nå 18.279 koronasmittede dødd i Italia, opplyste landets sivilforsvar torsdag.

Samtidig har antallet registrert smittede steget med 4.204 til 143.626.

Et lyspunkt er imidlertid at antallet koronasmittede på intensivavdeling har sunket for sjette dag på rad. 3.605 pasienter lå på intensivavdeling torsdag, ifølge det italienske sivilforsvaret.

(©NTB)