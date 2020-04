EU-landene enige om enorm krisepakke

NTB utenriks

– Europa har fattet en avgjørelse og er klar til å møte alvoret i krisen, skriver Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på Twitter torsdag kveld.

Enigheten ble oppnådd etter at Nederland myknet opp i det avgjørende spørsmålet om landene som trenger hjelp, skulle tvinges til å gjennomføre økonomiske reformer og tilsyn i bytte mot hjelp.

Nederland blokkerte samtalene to dager tidligere da landet insisterte på at Italia, eller andre land som trenger hjelp, må levere på statlige mål som er satt, et krav Italia mente var hårreisende midt i en helsekrise.

Kompromisset ble at redningspakken øremerkes kostnader knyttet til koronakrisen, som har tatt livet av mer enn 65.000 mennesker i Europa.

Frankrike, Italia og Spania har imidlertid ikke fått gjennomslag for sitt krav om en felles ordning for låneopptak for europeiske stater.

Krisepakken på 500 milliarder euro, tilsvarende 5.556 milliarder norske kroner, er mindre enn det mange analytikere mener trengs for å starte opp igjen de europeiske økonomien etter at koronakrisen er over.