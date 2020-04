Trump truer med å holde tilbake penger til WHO

NTB utenriks

På den daglige pressekonferansen tirsdag kveld sa Trump at han ville «holde kraftig tilbake» på finansieringen av FN-organet, som får mesteparten av støtten fra nettopp USA.

Trump mener organisasjonen burde erklært viruset en pandemi tidligere.

– De gjorde en feil, de glapp. De burde visst, og de visste trolig. Vi skal undersøke det nøye, sa Trump om WHOs håndtering av spredningen av koronaviruset.

Presidenten sa videre at USA kommer til å holde tilbake penger.

– Vi kommer til å holde kraftig tilbake på pengene og se hva som skjer, sa Trump.

På direkte spørsmål fra reportere i salen avviste presidenten like etterpå at han vil snurpe igjen pengesekken.

– Jeg sier ikke at vi vil gjøre det, men vi vil se på om vi skal stoppe tilskuddene, svarte han.

Han viser til at WHO ikke støttet reiserestriksjonene USA innførte for reisende fra Kina og Europa. Trump beskyldte også WHO for at være for Kina-vennlig i sitt arbeid.

– WHO støttet ikke stengningen. Dersom vi ikke hadde stengt grensene, hadde vi hatt flere hundre tusen flere døde, sa Trump.

Han modererte likevel kritikken han hadde kommet med tidligere i pressekonferansen og sa at WHO er utsatt for mye kritikk.

