NTB utenriks

I alt er 136 personer døde.

Tirsdag ble det registrert 22 nye dødsfall på et døgn samt 435 nye smittetilfeller. Økningen i både dødsfall og smittetilfeller er den største siden utbruddet startet i landet.

Polen stengte for fire uker siden ned store deler av samfunnet for å hindre smittespredning. Både skoler og restauranter er stengt, og personer får maks lov til å gå to og to sammen.

Tiltakene løper ut før påske, men vil trolig bli forlenget. Avgjørelsen blir offentliggjort torsdag.

(©NTB)