OPCW anklager Syria for kjemiske angrep i 2017

Det er i en ny rapport at OPCW anklager det syriske regimet for å ha brukt saringass og klorgass i landsbyen Lataminah i Syria i 2017.

Organisasjonen har konkludert med at det er overveiende sannsynlig at de ansvarlige bak angrepene i 2017 var personer tilknyttet den syriske regjeringshæren.

I 2018 konkluderte OPCW at det med sannsynlighet ble benyttet saringass og klorgass i to angrep i Lataminah. På det tidspunktet hadde ikke etterforskerne mandat til å fastslå hvem som sto bak.

Rammet sykehus

OPCW-direktør Fernando Arias sier at det nå er opp til organisasjonen, FNs generalsekretær og det internasjonale samfunnet å avgjøre hvordan dette skal følges opp.

Rapporten viser til at det var minst 16 personer som ble rammet av et kjemiske angrep i Lataminah 24. mars 2017, som ble utført av et syrisk militærfly. Dagen etter var det ifølge rapporten et militærhelikopter som gjennomførte et klorangrep mot sykehuset i landsbyen og rammet minst 30 mennesker.

Human Rights Watch skrev i en rapport i mai 2017 at tre mennesker ble drept og 32 såret i et klorgassangrep utført fra et helikopter mot sykehuset i Lataminah 25. mars i 2017.

Anklaget mange ganger

Den syriske regjeringen har gjentatte ganger blitt anklaget for å stå bak kjemiske angrep inne i Syria, men har avvist anklagene. President Bashar al-Assad fastholder på at regimet kvittet seg med sitt lager av kjemiske våpen i 2013.

USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte i 2018 rakettangrep mot Syria som et svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i den syriske byen Douma.

