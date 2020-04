Kan ta dager før resultatet i Wisconsin er klart

NTB utenriks

Valget ble gjennomført i strid med ordren folk i delstaten har fått om å holde seg hjemme og tross bekymringen for at valget utsatte tusenvis av velgere og valgmedarbeidere for koronaviruset.

Etter at stemmelokalene var stengt ble det klart at resultatet ikke kommer til å bli kjent på flere dager. Det kan drøye så lenge som til mandag neste uke før det er klart om det var tidligere visepresident Joe Biden eller senator Bernie Sanders som vant valget. Årsaken er at mange stemte ved via post.

Demokratene forsøkte å få valget utsatt, men høyesterett i delstaten tilsidesatte den avgjørelsen.

USAs høyesterett blandet seg også inn og avslo forslaget om å utvide ordningen for stemmegivning via post. Det kunne spart mange en tur til stemmelokalet. I begge rettsinstansene er det et flertall av konservative dommere.

Femten andre delstater har utsatt primærvalget på grunn av koronakrisen.

– Magefølelsen min sier at vi ikke burde ha gjennomført valget, sier Biden til CNN etter å ha sett bilder av folk i lange køer foran stemmelokalene.

I Milwaukee ble tallet på stemmelokaler redusert fra 180 til 5. Det førte til lange køer og frustrasjon blant velgerne. Et sted ble det lagt til rette for at folk kunne stemme fra bilene sine.

Mer enn 2.500 har fått påvist smitte i Wisconsin og 92 har dødd.

(©NTB)