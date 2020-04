Ingen enighet i harde EU-forhandlinger om krisepakke

NTB utenriks

Etter 16 timers samtaler ga Eurogruppens leder Mario Centeno beskjed om at diskusjonene fortsetter torsdag.

– Vi nærmet oss en avtale, men vi er ikke helt der ennå, skriver han på Twitter onsdag morgen.

På bordet ligger det nå et «sikkerhetsnett» verdt nesten 5.600 milliarder kroner, ifølge Centeno.

Den største uenigheten dreier seg om utstedelsen av såkalte korona-obligasjoner, som vil innebære at alle eurolandene får et felles ansvar for gjelden den økonomiske krisepakken innebærer.

Tyskland, Østerrike, Nederland og Finland er sterkt imot dette, mens Spania, Italia og Frankrike står på motsatt side. De vil at landene tar et felles ansvar for gjelden som opparbeides når EU skal bidra til å redde arbeidsplasser og bedrifter som risikerer å forsvinne som følge av pandemien.

Spania, Italia og Frankrike er spesielt hardt rammet av koronapandemien, og flere politikere har advart om at hele EU-prosjektet står i fare hvis ikke EUs medlemsland viser mer solidaritet.

EU-diplomater opplyser at samtalene startet klokka 16 tirsdag, en time forsinket. Deretter var det et flere timers avbrekk mens forhandlerne forsøkte å komme fram til et kompromiss.

(©NTB)