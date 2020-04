Erklærer seg skyldig i uaktsomt drap på 39 migranter

NTB utenriks

Sjåføren, Maurice Robinson (25) fra Nord-Irland, erklærte seg skyldig i en domstol i London onsdag. Rettssaken foregår via videolink.

Det var i oktober i fjor at de 39 omkomne, åtte kvinner og 31 menn, ble funnet i en kjølekonteiner i en trailer i Grays i Essex, like utenfor London. Ti av dem var tenåringer. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje fra Belgia.

Ifølge politiet hadde migrantene betalt menneskesmuglere for å få dem inn i Storbritannia.

En av de andre som er tiltalt i saken, nektet straffskyld for uaktsomt drap. To andre medtiltalte har tidligere nektet straffskyld for medvirkning til menneskesmugling. En fjerde medtiltalt ble ikke spurt om straffskyld under onsdagens rettsmøte.

Politiet mener at de 39 døde av oksygenmangel og overoppheting i den tette og låste konteineren.

(©NTB)