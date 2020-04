Countrylegenden John Prine er død

NTB utenriks

Prine døde på sykehuset Vanderbilt University Medical Center i Nashville. Han ble 73 år gammel.

Familien opplyser at han døde som følge av komplikasjoner knyttet til koronaviruset, ifølge The New York Times.

Prine gjestet Oslo Konserthus 9. februar i år, og direktør Jørgen Roll karakteriserte konserten som «en høymesse, en konsert for historiebøkene».

Intensiv behandling

Prine ble 26. mars innlagt på sykehuset etter plutselig å ha fått symptomer knyttet til covid-19. To dager senere ble han lagt i respirator, og familien opplyste at tilstanden hans var kritisk.

Ifølge Variety testet Prines kone og manager, Fiona Whelan Prine, positivt for viruset 19. mars. Siden skal paret ha vært i karantene hver for seg i hjemmet deres, før Prine ble innlagt.

Roset av Bob Dylan

Den lavmælte, trivelige karen var en av fire låtskrivere som Johnny Cash hentet inspirasjon fra, og som Bob Dylan gjør noe så sjeldent som å rose for sin «pure Proustian existentialism». Roger Waters plasserer ham på samme nivå som Neil Young og John Lennon.

Men i over et tiår kom det ikke ny musikk fra ham – før 2018 brakte det kritikerroste og prisvinnende albumet «The Tree of Forgiveness».

Prine skulle egentlig vært på turné i USA, Canada og Australia nå, før han til høsten skulle innom Europa.

