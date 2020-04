WHO: Ikke opphev restriksjoner for tidlig

NTB utenriks

WHO har enn så lenge ikke kommet med overordnede anbefalinger for hvordan land og regioner skal gå fram for å lette på restriksjoner som er innført for å redusere spredningen av koronaviruset.

Men organisasjonen oppfordrer til ikke å lempe på restriksjonene for tidlig.

– Det er det samme som når du er syk selv. Står du opp av sengen for tidlig og setter i gang for raskt, så risikerer du tilbakefall, sa WHO-talsmann Christian Lindmeier på en pressekonferanse via video tirsdag, ifølge Reuters.

