Nominasjonsvalget i Wisconsin blir likevel gjennomført

Guvernør Tony Evers ga ordre om at nominasjonsvalget måtte utsettes på grunn av koronapandemien som har krevd over 10.000 liv i USA så langt.

Evers begrunnet utsettelsen til 9. juni med at valget ville utsette valgmedarbeidere og velgere for betydelig smittefare.

Den avgjørelsen ble mandag satt til side av høyesterett i delstaten, og valget skal gjennomføres som planlagt tirsdag.

Det var fire konservative dommere som stemte for å overstyre guvernørens ordre, mens to dommere som regnes som liberale, stemte for å utsette valget.

En rekke delstater i USA har besluttet å utsette nominasjonsvalget på grunn av koronapandemien.

