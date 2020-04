– USAs fungerende marineminister tilbyr seg å gå av

NTB utenriks

Modly leverte tirsdag sin oppsigelse til forsvarsminister Mark Esper. Samtidig skal han ha sagt til staben sin at han går av, melder amerikanske medier.

Verken marinen eller forsvarsdepartementet vil kommentere saken.

Det var torsdag forrige uke at Modly ga Brett Crozier, kaptein på hangarskipet USS Theodore Roosevelt, sparken etter at kapteinen hadde varslet om at det var et utbrudd av koronavirus om bord. Kaptein Crozier var selv en av dem som var smittet.

Modly mente kapteinen hadde varslet for mange om utbruddet og dermed var ansvarlig for at det ble lekket til pressen, og kalte ham en «idiot» og «for naiv», melder CNN.

Sent mandag kveld ba Modly om unnskyldning for karakteristikkene av Crozier.

