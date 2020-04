Trump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet

NTB utenriks

Samtalen kom i stand etter at Trumps rådgiver Kellyanne Conway oppfordret Biden til å gi Trump en form for støtte, ifølge to kilder med kjennskap til mandagens samtale.

Biden ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat. Han har de siste ukene kommet med en rekke forslag om hvordan pandemien bør håndteres, samtidig som han har kritisert Trump-administrasjonen for å ha reagert for sent.

Biden har sagt at han gjerne snakker med Trump for å dele noe av lærdommen fra Obama-administrasjonen.

(©NTB)