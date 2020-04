Koronasyk Boris Johnson sier han har det bra

NTB utenriks

Johnson fikk påvist koronasmitte 26. mars. Ti dager senere, søndag kveld, ble han sendt til sykehus for undersøkelse.

– Etter råd fra min lege dro jeg til sykehus for å få tatt noen rutinemessige tester, ettersom jeg fortsatt har koronavirus-symptomer. Jeg er ved godt mot og har kontakt med mitt team idet vi jobber sammen for å bekjempe viruset og holde alle trygge, skriver Johnson på Twitter mandag, der han takker det offentlige helsevesenet (NHS) for innsatsen.

Johnsons talsmann James Slack vil ikke si hva slags tester statsministeren har tatt, men understreker at Johnson leder regjeringen fra sykehuset, der han mottar mapper og papirer.

Tidligere mandag utelukket ikke boligminister Robert Jenrick at statsministeren må tilbringe enda en natt på sykehus.

– Det er verdt å understreke at det var et forsiktighetstiltak å dra til sykehus. Han gjennomgår noen rutinetester etter anbefaling fra legene. Dette er ingen akuttinnleggelse, så jeg forventer absolutt at han vil være snart tilbake i statsministerboligen, sa Jenrick.

Ifølge The Times ble Johnson innlagt på det nærmeste offentlige sykehuset til Downing Street – St. Thomas-sykehuset, ved 20-tiden søndag, der han angivelig fikk oksygentilførsel.

Tirsdagens planlagte regjeringsmøte er utsatt, men regjeringens daglige koronavirusmøte vil forløpe som vanlig.

