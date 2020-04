Iran: Antall nye smittede synker gradvis

NTB utenriks

Det siste døgnet døde 136 personer som var smittet av koronaviruset, opplyste talsperson Kianoush Jahanpour i Irans helsedepartement på en pressekonferanse mandag. Det siste tallet bringer det samlede dødstallet opp til 3.739.

I samme periode registrerte de også 2.274 nye smittede. Tallene de siste dagene viser et fall i rapporterte tilfeller for sjette dagen på rad, etter at den foreløpige toppen ble nådd 31. mars.

– På grunn av at vi har intensivert politikken som innebærer sosial distansering, har vi sett en gradvis, sakte nedgang i antallet nye smittede de siste dagene, sa Jahanpour.

Teheran kunngjorde sine første covid-19-tilfeller 19. februar. Med sine over 60.000 smittede over hele landet, er Iran det landet i Midtøsten som utvilsomt har vært hardest rammet av pandemien.

